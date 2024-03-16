В Nissan показали обновлённый GT-R. Он может оказаться последним

Компания Nissan представила обновлённый GT-R 2025 модельного года — автомобиль создан эксклюзивно для японского рынка и будет доступен в июне этого года.

Nissan GT-R 2025 модельного года Фото: Nissan

Модельный ряд 2025 года включает в себя Nissan GT-R Premium Edition и GT-R NISMO Special Edition. Оба оснащены 3,8-литровым двигателем V6, который в версии для NISMO Special Edition развивает 608 лошадиных сил. Стоимость новых Nissan GT-R начинается от ¥ 14,4 млн ($ 97 тыс.) за GT-R Pure Edition и достигает ¥ 30,6 млн ($ 205 тыс.) за GT-R NISMO Special Edition.

Nissan GT-R 2025 модельного года Фото: Nissan

Nissan GT-R в кузове R35 был представлен в декабре 2007 года. Машина получилась невероятно сбалансированной и эффективной и быстро приобрела популярность по всему миру — за 17 лет продано более 40 тыс. GT-R. Спорткар достигает 100 км/ч за 2,8 секунды и способен развивать скорость в 328 км/ч.

Интерьер нового Nissan GT-R Фото: Nissan

Отметим, что это, возможно, последняя версия Nissan GT-R — японские СМИ утверждают, что производство легендарного спорткара завершится в 2025 году.