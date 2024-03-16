Шарль Леклер: мы добились наибольшего прогресса и догоняем «Ред Булл»

Шарль Леклер заявил, что его команда «Феррари» добилась наибольшего прогресса за последнее время и она неуклонно сокращает отставание от «Ред Булл».

«Я думаю, мы делаем небольшие шаги в правильном направлении. Если взглянуть на последние шесть-семь месяцев, мы увидим, что именно мы добились наибольшего прогресса и постепенно сокращаем отставание. Да, разрыв всё ещё довольно велик, но если мы продолжим в том же духе, то я уверен, что это лишь вопрос времени, когда мы окажем на «Ред Булл» ещё большее давление. Не знаю, что у «Ред Булл» в запасе в плане обновлений, думаю, это определит, когда именно мы сможем догнать их.

Я не ожидаю от гонки в Мельбурне чего-то нового. Мы постараемся максимально использовать нашу нынешнюю платформу. Пока нужно подождать, когда у нас появятся новинки, и посмотреть насколько они помогут нам приблизиться к «Ред Булл». Три или четыре десятые — это очень много в автоспорте. Даже если какая-то новинка даст одну сотую, это уже будет существенно», — приводит слова Леклера F1i.