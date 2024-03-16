Штайнер ответил, может ли Берман получить место в Ф-1 в 2025 году

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о будущем резервиста «Феррари» британца Оливера Бермана после успешного дебюта в «королевских гонках». Напомним, Берман заменил испанца Карлоса Сайнса, госпитализированного с приступом аппендицита, и финишировал в гонке седьмым.

«Основываясь на его выступлении в Джидде, а также на то, что я увидел в «Хаасе», я бы посадил его в гоночное сиденье. Очевидно, это зависит от обстоятельств и наличия свободных мест. Нужно в целом ситуацию смотреть на ситуацию, но он будет кандидатом.

Очевидно, нет гарантий того, что он преуспеет. Риски по-прежнему остаются. Но то, как он провёл квалификацию и гонку в Джидде, имея за плечами всего час практики, эти риски снижает. Выступление избавило потенциальных работодателей от многих вопросов касательно его способностей. Он в отличном положении, у многих кончаются контракты в этом году, и для него может найтись место», — написал Штайнер в рамках колонки на официальном сайте Формулы-1.