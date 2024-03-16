Уиндзор оценил шансы «Феррари» бросить вызов «Ред Булл» в сезоне-2024

Известный британский обозреватель Питер Уиндзор высказался о перспективах итальянской команды «Феррари» в нынешнем сезоне.

«Я не думаю, что «Феррари» обойдёт «Ред Булл». Не думаю, что обновлений будет достаточно. Но у них есть большой потенциал, если говорить о задней части [машины].

Конечно, я не говорю, что «Феррари» выиграет гонку, это другой вопрос. Я считаю, что им вполне по силам победить в гонке, достаточно, чтобы у обоих «Ред Булл» возникли проблемы, а Шарль в этот же день провёл хорошую гонку. Это может быть и Карлос Сайнс, будем надеться на его дальнейшую карьеру. Но что касается борьбы с «Ред Булл», этого не произойдёт», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

Ранее Алексей Попов оценил перспективы «Феррари» в случае перехода Ньюи из «Ред Булл».