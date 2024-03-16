«Стыдно смотреть, это неприемлемо». Эдди Джордан жёстко раскритиковал «Альпин»

Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан негативно высказался о выступлении французской команды «Альпин» в нынешнем сезоне.

«На данный момент «Альпин» самая запутавшаяся команда. Это позор. На это стыдно смотреть. Гасли и Окон способны побеждать в гонках. Увидим ли мы их в «Альпин» в следующем году, учитывая нынешнее положение? Точно нет, никаких шансов.

Думаю, что команда открыта для продажи. «Рено» отойдут в сторону. Они не хотят тратиться на силовые установки, а двигатели 2026 года это огромные затраты, и это пугает, хотя стоимость команды высока, все говорят об £ 1 млрд.

Я считаю, что «Альпин» дискредитировала себя, не создав возможность для своих гонщиков и команды и не дав им машину, на которой они могут соревноваться в чемпионате мира. Это просто неприемлемо. Я бы не смог с этим мириться. Это шокирует», — сказал Джордан в подкасте Formula For Success.