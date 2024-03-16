Норрис: обновления не станут решением проблемы «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящих обновлениях британской команды, которые, по его словам, не внесут значительные улучшения в результаты.

«Готовятся незначительные вещи, которые снимут пару сотых. Но когда у вас есть несколько таких аспектов, вы уже можете говорить о десятой секунды, а это означает, что вы говорите о хорошем шаге вперёд.

Каждый уикенд вы привносите что-то незначительное, что-то более эффективное, но каждая команда это делает. Конечно, мы пытаемся делать шаги больше и эффективней, но эти вещи не являются решением нашей крупнейшей слабости как команды. Это лишь элементы фоновой разработки, которые помогают машине ехать быстрее», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.