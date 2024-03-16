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Боссы «Ред Булл» не знали о пункте контракта Ферстаппена, связанном с Марко – De Telegraaf

Боссы «Ред Булл» не знали о пункте контракта Ферстаппена, связанном с Марко – De Telegraaf
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Руководство австрийского концерна «Ред Булл» не знало об особом пункте контракта трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, касающегося советника команды Формулы-1 Хельмута Марко, сообщает издание De Telegraaf.

Ранее прошёл слух, что Ферстаппен вправе досрочно уйти из команды, если её покинет Марко, о чём руководство не знало, и из-за чего могут возникнуть вопросы.

Напомним, новости об уходе Марко и Ферстаппена, называвшегося в качестве одного из кандидатов на замену семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», начали появляться после того, как руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении» одной из сотрудниц компании.

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