Боссы «Ред Булл» не знали о пункте контракта Ферстаппена, связанном с Марко – De Telegraaf

Руководство австрийского концерна «Ред Булл» не знало об особом пункте контракта трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, касающегося советника команды Формулы-1 Хельмута Марко, сообщает издание De Telegraaf.

Ранее прошёл слух, что Ферстаппен вправе досрочно уйти из команды, если её покинет Марко, о чём руководство не знало, и из-за чего могут возникнуть вопросы.

Напомним, новости об уходе Марко и Ферстаппена, называвшегося в качестве одного из кандидатов на замену семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», начали появляться после того, как руководитель австрийского коллектива Кристиан Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении» одной из сотрудниц компании.