Основатель Rimac показал свой гиперкар. Это самый быстрый электромобиль в мире

Основатель компании Rimac Automobili Мате Римац показал свой собственный гиперкар — это Rimac Nevera в уникальной отделке. «Наконец-то моя повседневная машина готова», — отметил Римац в социальных сетях.

Rimac Nevera Мате Римаца Фото: Социальные сети Мате Римаца

Глава компании выбрал машину в тёмно-красных цветах, скомбинировав его с неокрашенным карбоном. Кроме того, на зеркалах заднего вида Римац, уроженец Хорватии, разместил флаг родной страны, а подголовники сидений украшены значками М8 и К8 — в честь Мате Римаца и его супруги Катарины. Отмечается, что технически эта Nevera не отличается от серийной модели.

Rimac Nevera Мате Римаца Фото: Социальные сети Мате Римаца

Rimac Nevera официально дебютировал на Женевском автосалоне в 2018 году. Гиперкар с двигателем мощностью 1914 лошадиных сил разгоняется до 100 км/ч за 1,8 секунды, а в 2022 году смог развить 415 км/ч, став самым быстрым серийным электромобилем в мире. Rimac Nevera, помимо прочего, принадлежат рекорд «Нордшляйфе» для автомобилей с электромотором — 7.05,298, а также абсолютный рекорд скорости задним ходом.

Rimac Nevera Мате Римаца Фото: Социальные сети Мате Римаца

Rimac Nevera выпущен тиражом в 150 экземпляров, стоимость каждого из них — более $ 2 млн.