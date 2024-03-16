Эксперт дал прогноз на составы команд Формулы-1 в 2025 году

Аналитик стримингового сервиса F1 TV и корреспондент Формулы-1 Лоуренс Барретто представил свой вариант составов команд в 2025 году.
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен*/Даниэль Риккардо;
«Мерседес»: Джордж Расселл*/Фернандо Алонсо;
«Феррари»: Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;
«Макларен»: Ландо Норрис/Оскар Пиастри;
«Астон Мартин»: Лэнс Стролл*/Карлос Сайнс;
«Альпин»: Пьер Гасли/Эстебан Окон;
«Уильямс»: Алекс Албон*/Андреа Кими Антонелли;
«РБ»: Юки Цунода*/Лиам Лоусон;
«Кик-Заубер»: Валттери Боттас*/Нико Хюлькенберг;
«Хаас»: Кевин Магнуссен*/Оливер Берман.
* действующий пилот команды
Ранее бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил шансы Оливера Бермана стать пилотом Формулы-1 в 2025 году.