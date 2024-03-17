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Ральф Шумахер: пункт об уходе Макса из «Ред Булл» есть, у меня хорошие источники

Ральф Шумахер: пункт об уходе Макса из «Ред Булл» есть, у меня хорошие источники
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Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер подтвердил наличие в контракте Макса Ферстаппена с «Ред Булл» пункта, позволяющего трёхкратному чемпиону покинуть австрийскую команду до 2028 года в случае ухода советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко.

«Да, это факт. Я слышал об этом, источники хорошие.

Я не знаю, пойдёт ли Ферстаппен на это. Мне кажется, в этой ситуации все стреляют себе в ноги. Все могут видеть, что здесь происходит. Хуже всего в этой ситуации для сотрудников команды, а также для бренда «Ред Булл», — сказал Шумахер в эфире немецкого телеканала Sky.

Ранее сообщалось, что руководство австрийского концерна «Ред Булл» не знало об особом пункте контракта Макса Ферстаппена, касающемся советника команды Хельмута Марко.

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