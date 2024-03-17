«Я потерял дар речи». Валттери Боттас — о том, что стал почётным австралийцем

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас удостоен звания почётного австралийца на Фестивале автоспорта в Аделаиде.

Боттас второй год подряд посещает Аделаиду для участия в традиционном автоспортивном фестивале. Сегодня 34-летний гонщик Формулы-1 проехался за рулём гоночного Holden Commodore 2016 года. После заездов финн поднялся на сцену для общения с фанатами, где его торжественно провозгласили почётным австралийцем.

«Спасибо. Я потерял дар речи», — сказал после этого Боттас.

В рамках мероприятия Валттери Боттас посидел за рулём нескольких знаковых гоночных машин: Holden VK Commodore команды Perkins Engineering, на котором в середине 1980-х годов соревновались Ларри Перкинс и Денни Халм, Barabham BT62 и сконструированном Эдрианом Ньюи March CG891, который участвовал в чемпионате Формулы-1 1989 года.

Из Аделаиды Боттас отправится в Мельбурн, где на следующих выходных пройдёт третий этап сезона-2024 Формулы-1. В первых двух этапах сезона Валттери занял 19-е и 17-е места.