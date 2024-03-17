Ваулз рассказал о договоре, определяющем правила борьбы между Росбергом и Хэмилтоном

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз, ранее много лет работавший в «Мерседесе», рассказал о тайном договоре, который он составил для урегулирования ожесточённого соперничества Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

«Самое главное в отношении с пилотами — это честность и откровенность. Всё просто. Если их поведение начинает идти во вред команде и им самим, нужно честно им об этом говорить.

В 2014-м они знали, что кто-то из них выиграет титул в том сезоне. Кстати, они знали это ещё до старта первой гонки. Моей задачей было составить документ, в котором формулировались очень чёткие правила того, как мы собираемся взаимодействовать и бороться между собой. Мы назвали этот договор «Правилами боя», позже название было изменено на другое, менее военное.

Но границы оставались такими же чёткими: так можно поступать, так – нет. Вся первая страница была о том, что необходимо соблюдать спортивные принципы, а если поступить нечестно, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Да, у тебя будет титул, но он будет запятнан, не будет чистым. Нам было важно донести до гонщиков, что главное это то, какое наследие они оставят. Например, Михаэль Шумахер – потрясающий гонщик, но 1997 год оставил пятно на его наследии. Такие вещи всегда остаются в памяти, поэтому мы донесли до наших пилотов эту мысль: я не хочу, чтобы меня запомнили таким образом. Должен победить самый быстрый гонщик в 20 гонках. Мы пообещали им равные возможности, и они согласились на это, и это создало хорошую атмосферу.

Это не значит, что у нас не было инцидентов. Все помнят Барселону 2016 года. В тот момент мы не отступили, а удвоили усилия, настояв на своём», — рассказал Ваулз в подкасте High Performance.