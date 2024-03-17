Босс «Альпин»: мы ожидали тяжелого старта сезона, но это был шок

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен признал, что начало сезона-2024 Формулы-1 было для его команды шокирующим, но они поняли причину своих проблем и усердно работают над их решением.

«Да, это был шок. Мы ожидали тяжелого старта сезона, говорили об этом еще на презентации. Но оказаться на последнем ряду было шоком. Это еще раз подтвердило необходимость изменений в нашей команде, и мы произвели эти изменения.

Основные вопросы вполне понятны. Думаю, следует учитывать, что мы только в начале сезона, который будет очень длинным. Машина абсолютно новая. У нас есть план на её развитие. Мы будем усердно работать над этим.

Но, конечно, ключом к решению проблемы является понимание того, в чем она состоит. У нас есть вполне четкое представление об этом, и мы усердно работаем над решением проблемы», — приводит слова Фамена F1i.