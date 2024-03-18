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На тестах замечен новый Rolls-Royce Ghost. Премьера ожидается в 2025 году

На тестах замечен новый Rolls-Royce Ghost. Премьера ожидается в 2025 году
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На дорожных тестах замечен обновлённый Rolls-Royce Ghost Series II — предполагается, что это автомобиль 2026 модельного года, а его официальная премьера состоится в 2025 году, сообщает издание Motor Authority.

Новинка в первую очередь обращает на себя внимание переработанным дизайном передней части. Так, иную форму приобрели фары, хотя решётка радиатора, судя по изображениям, осталась прежней. Изменились и задние огни машины — они теперь состоят из двух вертикальных элементов вместо горизонтальных.

Ожидается, что новый Ghost Series II сохранит 6,7-литровый двигатель V12 мощностью около 570 лошадиных сил. Напомним, что до 60 миль в час (97 км/ч) Ghost Series II разгоняется за 4,2 секунды, а его максимальная скорость — 250 км/ч.

Напомним, ранее в Rolls-Royce представили ограниченную серию Ghost Prism — этот автомобиль создан к 120-летию марки и будет выпущен тиражом в 120 экземпляров.

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