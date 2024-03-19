Bild: совладелец «Ред Булл» прислал в компанию «шпиона» после скандала с Хорнером

Основной акционер «Ред Булл» Чалерм Ювидхья, контролирующий 51 процент акций, отправил одного из своих людей (сообщается, что это член семьи) в штаб-квартиру «Ред Булл». Об этом информирует Bild, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что решение Ювидхьи может быть связано с недавним скандалом с руководителем команды Кристианом Хорнером.

«Неназванный член семьи получает детальное представление о каждом отделе», — сообщил источник. Кроме того, говорится, что человека Чалерма в компании стали воспринимать как шпиона.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении к одной из сотрудниц. 28 февраля стало известно, что Кристиан оправдан и сохранит должность в команде.