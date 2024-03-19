«Ред Булл» изменит раскраску машин минимум на одном этапе в 2024 году

В «Ред Булл» изменят раскраску машин минимум на одном этапе в 2024 году в честь юбилея поставщика смазочных материалов Mobil 1. Об этом сообщил Роберт Ширер, директор по глобальным маркетинговым услугам и спонсорству Mobil 1.

В 2024-м известный бренд, поставляющий топливо и масла для Формулы–1, NASCAR и гонок спорткаров, отмечает 50-летие.

«Мы очень рады воплотить в жизнь эти специальные схемы окраски к историческому юбилею бренда Mobil 1. Новые ливреи иллюстрируют наше сотрудничество в области инноваций в области смазочных материалов в мире автоспорта. Вместе мы создали дизайн окраски, который не только отдаёт дань уважения 50-летнему наследию бренда Mobil 1, но и отражает суть скорости, производительности и командной работы. Мы с нетерпением ждём, когда фанаты присоединятся к нам в любви к гонкам и станут свидетелями кульминации наших совместных усилий на гоночной трассе», – приводит слова Ширера пресс-служба Mobil 1.