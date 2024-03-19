Албон назвал знаменитого актёра, который мог бы сыграть его в кино

Пилот команды «Уильямс» в Формуле-1 Александер Албон на подкасте Beyond the Grid рассказал, что в кино его мог бы сыграть знаменитый гонконгский актёр и каскадёр Джеки Чан.

«Кто мог бы меня сыграть? Не думаю, что у кого-то похожее на меня лицо. Не то чтобы у меня какое-то уникальное лицо, но, думаю, его трудно изобразить. Всегда думал, что меня мог бы сыграть Джеки Чан. Просто потому что, а почему нет? Можно было бы добавить ещё пару обратных сальто», — ответил Албон на вопрос ведущего.

Также Албона спросили, с кем бы из пилотов Формулы-1 он предпочёл бы застрять в лифте, и тот назвал Валттери Боттаса. «С ним было бы тихо», — добавил Алекс.

Алекс Албон выступает в Формуле-1 с 2019 года, у него не счету два подиума, завоёванных в составе «Ред Булл», а в текущем сезона по итогам двух этапов он занимает 13-е место общего зачёта.

Сезон Формулы-1 продолжится в предстоящий уикенд — Гран-при Австралии стартует в воскресенье, 24 марта, в 7:00 по московскому времени.