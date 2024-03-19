Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Незаменимых в «Ред Булл» нет». Экс-пилот Формулы-1 — о Ньюи и Ферстаппене

«Незаменимых в «Ред Булл» нет». Экс-пилот Формулы-1 — о Ньюи и Ферстаппене
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Луис Перес-Сала поделился мнением о главе технического департамента «Ред Булл» Эдриане Ньюи и пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Ньюи — тот, кто вышел за рамки общепринятых стандартов. Когда я был гонщиком, он уже проектировал болиды в «Лейтон Хаус», и они выглядели весьма футуристично. Если говорить об аэродинамике, он видел те вещи, которые не могли увидеть другие. И это до сих пор так. Он был далеко впереди всех и задавал тон. Удивительно то, что он столько лет остаётся впереди всех.

Обычно я говорю, что Макс забивает гол, а Ньюи и остальная команда отдают результативную передачу. В любом случае незаменимых людей нет, какими бы профессионалами они не были. Я всегда больше верил в команду, чем в индивидуальное мастерство. «Ред Булл» дает результат за счёт командной работы», — приводит слова Перес-Салы AS.

Материалы по теме
Вольф оценил прогноз Бергера о переходе Ферстаппена в «Мерседес»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android