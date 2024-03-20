На Ferrari подали в суд. Владельцы 458 Italia утверждают, что она опасна для жизни

Владелец спорткара Ferrari 458 Italia Илья Нечев вместе с другими американскими клиентами итальянской компании подал к ней коллективный иск в суд. Нечев утверждает, что Ferrari 458 Italia опасен, сообщает издание Bloomberg.

Нечев приобрёл Ferrari 458 Italia 2010 года выпуска в 2020-м, и уже тогда, по его словам, у машины были проблемы с тормозами, из-за которых тысячи владельцев автомобилей итальянской марки оказались в опасности, сказано в заявлении, поданном в федеральный суд в Сан-Диего.

Так, в заявлении описан случай, когда истец на скорости 80 км/ч нажал на тормоз перед 90-градусным поворотом, однако автомобиль никак не отреагировал и не замедлил ход. Кроме того, в заявлении указано, что в ответ на жалобу Нечева дилеру Ferrari ему ответили, что это нормально для 458 Italia.

Ferrari 458 Italia была представлена в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Ferrari не раз приходилось отзывать автомобиль, в том числе в октябре 2021 года, когда в нём обнаружилась утечка тормозной жидкости. В то же время Нечев обвиняет компанию в том, что она сделала недостаточно, чтобы предупредить о возможных проблемах владельцев автомобиля и исправить проблему.