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Даниэль Риккардо представил шлем на домашний Гран-при Австралии

Даниэль Риккардо представил шлем на домашний Гран-при Австралии
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Австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо определился со шлемом, в котором выступит на домашнем Гран-при Австралии. Над его дизайном трудилась молодая австралийская художница Рози Петтенон. По окончании этапа в Мельбурне он будет продан с аукциона, а все вырученные средства пойдут в организацию Save The Children.

Фото: Социальные сети Криса Медланда

Фото: Социальные сети Криса Медланда

Фото: Социальные сети Криса Медланда

Напомним, Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.

После двух этапов нынешнего сезона Формулы-1, Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, на счету Даниэля пока нет ни одного очка. Возглавляет общий зачёт пилотов в настоящий момент гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В активе голландца 51 балл.

Ранее экс-пилот Формулы-1 Алан Джонс высказал мнение, что у Оскара Пиастри хорошие шансы подняться на подиум в Мельбурне.

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