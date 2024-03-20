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Риккардо — о ГП Австралии: у меня получится, чувствую своими австралийскими венами

Риккардо — о ГП Австралии: у меня получится, чувствую своими австралийскими венами
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Австралийский пилот «РБ» Даниэль Риккардо высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Австралии. Этап в Мельбурне состоится с 22 по 24 марта. В нынешнем сезоне Формулы-1 это будет третий по счёту Гран-при. В первых двух (Бахрейн, Саудовская Аравия) Риккардо очков не набрал.

«Здорово – начинается гоночный уикенд в Австралии! Я дома, чувствую себя отлично. Тепло и солнечно. Не могу дождаться, давайте поскорее начнём. Третья гонка сезона, Мельбурн. С нетерпением жду этого события. Планирую показать хорошее выступление. Я чувствую, что у меня получится. Я чувствую это своими австралийскими венами. Не могу дождаться, только вперёд», — приводит слова Риккардо пресс-служба команды.

Ранее Риккардо представил шлем на этап в Мельбурне.

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