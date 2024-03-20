«Феррари» приняла решение по участию Карлоса Сайнса на ГП Австралии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выступит на Гран-при Австралии. Об этом информирует Racingnews365 со ссылкой на пресс-службу итальянской команды. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, испанский гонщик пропускал из-за воспаления аппендикса.

«Ожидается, что Карлос Сайнс вернётся в машину после пропуска этапа в Джидде из-за аппендицита. Он и его товарищ по команде Шарль Леклер, скорее всего, будут сражаться в передней части пелотона, как они это делали в первых двух Гран-при», — говорится в заявлении команды.

Вместо Карлоса в Джидде выступал юниор «Феррари» Оливер Берман. Британец занял седьмое место и был признан лучшим пилотом гонки. Для Оливера это был дебют в Формуле-1.

Гран-при Австралии состоится с 22 по 24 марта.

По окончании сезона Сайнс покинет «Феррари». Вместо него состав «Скудерии» пополнит британский гонщик Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за немецкую команду «Мерседес».

Ранее о конкуренции с Сайнсом высказался другой пилот «Феррари» Шарль Леклер.