Бывший главный конструктор «Феррари» Симоне Реста перейдёт в «Мерседес»

Бывший главный конструктор «Феррари» Симоне Реста присоединится к немецкой команде «Мерседес». Об этом информирует BBC. После «Феррари» Реста работал в «Хаасе».

Кроме того, отмечается, что в «Мерседес» перейдёт ещё один экс-сотрудник «Скудерии» – Энрико Сампо. В итальянской команде он работал в качестве руководителя отдела работы на симуляторе. А в «Мерседесе» станет главой отдела отдела разработки программного обеспечения для повышения производительности.

Сообщается, что специалисты присоединятся к «Мерседесу» в 2025 году. Точная дата пока неизвестна.

Напомним, по окончании нынешнего сезона Формулы-1 из «Мерседеса» в «Феррари» перейдёт семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон. Итальянскую команду, в свою очередь, покинет испанский пилот Карлос Сайнс.

Ранее в «Феррари» сообщили, выступит ли Сайнс на Гран-при Австралии, который пройдёт с 22 по 24 марта.