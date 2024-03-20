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Экс-пилот Ф-1: всё близко к тому, что Ферстаппена выдавят из «Ред Булл»

Экс-пилот Ф-1: всё близко к тому, что Ферстаппена выдавят из «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 австриец Герхард Бергер прокомментировал ситуацию в команде «Ред Булл», ставшую поводом для обсуждения из-за многочисленных скандалов на старте сезона.

«Это нехорошо для Формулы-1. Это не помогает «Ред Булл», где на данный момент выступает лучший гонщик в мире. Всё близко к тому, что Макса Ферстаппена выдавят из команды. Я слышал, что он близок к сделке с «Мерседесом». Шоу Кристиана Хорнера – это не крупнейший актив «Ред Булл».

Уход Ферстаппена из «Ред Булл» был бы безумием. Йос сказал, что ситуация крайне деструктивна, и я считаю, что это продолжается слишком долго. В каком-то смысле Кристиану действительно нужно задуматься о том, чтобы отойти в сторону», — приводит слова Бергера издание The Sun.

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