Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Палестины

Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Палестины
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о палестино-израильском конфликте.

«Выражаю любовь и поддержку всем людям в Палестине, которые проводят это священное время, борясь с опасностью, утратой и горем. В священный для жителей региона месяц мы должны призывать к прекращению огня и возврату заложников ради воссоединения семей и освобождения от постоянной угрозы разрушений и насилия. Прекратите огонь», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.

Материалы по теме
Уиндзор: думаю, Хэмилтон согласился бы проиграть Массе в 2008-м, но вернуть титул 2021-го
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android