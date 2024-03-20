Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Палестины

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон высказался о палестино-израильском конфликте.

«Выражаю любовь и поддержку всем людям в Палестине, которые проводят это священное время, борясь с опасностью, утратой и горем. В священный для жителей региона месяц мы должны призывать к прекращению огня и возврату заложников ради воссоединения семей и освобождения от постоянной угрозы разрушений и насилия. Прекратите огонь», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.