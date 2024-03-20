Глава ФИА оправдан в деле о вмешательстве в результаты Формулы-1

Глава Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем оправдан в деле о вмешательстве в результаты Формулы-1, сообщает пресс-служба.

В начале марта стало известно, что Сулайем мог вмешаться в итоги Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, чтобы отменить штраф двукратному чемпиону мира и пилоту «Астон Мартин» испанцу Фернандо Алонсо.

Напомним, Алонсо финишировал третьим в гонке, преодолев отметку в сотню подиумов за карьеру, однако затем был смещён на пятое место из-за 10-секундного штрафа.

Его испанец получил из-за того, что нарушил отбывание на пит-стопе первоначального штрафа, полученного за неправильную парковку машины на стартовой решётке – механик команды коснулся болида домкратом раньше положенного времени. «Астон Мартин» подал апелляцию, которая была одобрена, однако сделано это было под влиянием главы ФИА.

Также бен Сулайем обвинялся в попытке помешать организации гонки Ф-1 в Лас-Вегасе.