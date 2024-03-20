Хорнер нацелен на должность гендиректора концерна «Ред Булл» — Bild

Глава команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер намерен войти в руководство управляющей компании, штаб-квартира которой располагается в Австрии, сообщает издание Bild. Поддержку же Хорнеру окажет семья Йювидья, являющаяся основным держателем акций.

В настоящий момент во главе концерна стоит триумвират, состоящий из Оливера Минцлаффа – генерального директора по корпоративным проектам и инвестициям, Франца Вацлавика — генерального директора по производству напитков и Александра Кирхмайра – финансового директора.

Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц обвинила Кристиана Хорнера в «контролирующем поведении», после чего «Ред Булл» начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста, на что часть общественности отреагировала как на политическую борьбу.

28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера. С него были сняты все обвинения, и он сохранил за собой должность руководителя гоночного коллектива.