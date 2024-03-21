Карлос Сайнс рассказал о состоянии своего здоровья перед Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, что полностью сможет оценить свою готовность вернуться после тренировок в пятницу перед стартом Гран-при Австралии.

«Я уверен, что завтра смогу сесть за руль и хорошо выступить. Конечно, я составил очень чёткий план восстановления, поскольку вернулся домой, чтобы подготовиться к заездам. Завтра мне предстоит вернуться за руль машины. Тогда я точно смогу понять, насколько хорошо готов к возвращению. Буду ли я в форме на сто процентов? Конечно, нет. Чтобы быть готовым на сто процентов, надо было десять дней тренироваться, работать на симуляторе. Я не делал этого последние десять дней. Вместо этого я старался соблюдать процесс восстановления.

Если завтра у меня будут плохие ощущения от езды, то я буду первым, кто поднимет руку и попросит дополнительные две недели на восстановление перед следующей гонкой. С ФИА мы составили отдельный план по моему возвращению. Они следят за моим прогрессом. Я первый, кто не хочет испытывать боль или мучиться, чтобы усугубить ситуацию. Я не глупый, так что я буду абсолютно откровенен насчёт того, как себя чувствую», — приводит слова Карлоса портал Motosport Week.