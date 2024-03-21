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Перес ответил, есть ли в его контракте пункт о разрыве в случае ухода Марко

Перес ответил, есть ли в его контракте пункт о разрыве в случае ухода Марко
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил, есть ли в его контракте пункт, позволяющий досрочно прекратить сотрудничество с командой в случае ухода Хельмута Марко, который является советником «Ред Булл» по автоспорту. Считается, что подобный пункт есть в контракте Макса Ферстаппена.

«Могу ли я уйти в случае ухода Хельмута Марко? Нет, у меня нет этого пункта в контракте. Я не знаю, что прописано в контракте Макса. Вам лучше спросить об этом его. У Макса, насколько я знаю, есть контракт с командой, и он полностью предан «Ред Булл». Остальное не мне комментировать. Это не имеет ко мне никакого отношения. Я сосредоточиваюсь на своих решениях, на том, что я должен делать. Говорить о других гонщиках, когда мы не знаем никаких фактов, бессмысленно», — приводит слова Переса портал Crash.net.

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