В BMW показали спортивный электрокроссовер. Он призван обновить образ марки

Компания BMW представила концепт Vision Neue Klasse X, созданный на базе новой архитектуры. Кроссовер, который, по словам создателей, получит инновационную систему управления, будет запущен в серийное производство в 2025 году на заводе BMW в Дебрецене.

BMW Vision Neue Klasse X Фото: BMW

«Как и BMW Vision Neue Klasse, Vision Neue Klasse X демонстрирует многообразие будущей линейки BMW. Neue Klasse отражает то, что клиенты хотят видеть в автомобиле сегодня, и то, что они захотят увидеть в нём в будущем. Neue Klasse — это гораздо больше, чем просто автомобиль или концепт. Neue Klasse переопределяет образ бренда BMW», — прокомментировал новинку исполнительный директор BMW Оливер Ципсе.

BMW Vision Neue Klasse X Фото: BMW

В BMW отмечают, что для Neue Klasse разработано новое шасси с технологией eDrive шестого поколения. В основе автомобиля лежит программное обеспечение от BMW, включающее в себя четыре «супермозга». Предполагается, что несколько высокопроизводительных компьютеров будут работать вместе, за счёт чего обеспечат невиданные прежде в автомобильной индустрии вычислительные мощности.

BMW Vision Neue Klasse X Фото: BMW

Отдельно в BMW выделяют дизайн новинки и её просторный интерьер, а также переработанное рулевое колесо, центральный сенсорный дисплей и усовершенствованную систему голосового управления.