В Италии представили золотую Ferrari. Она будет единственной в своём роде

Итальянская компания Touring Superleggera представила в Катаре уникальный экземпляр Arese RH95 — это Vento D’Oro, созданный по индивидуальному заказу с золотыми элементами по всему кузову.

Arese RH95 Vento D’Oro Фото: Touring Superleggera

Arese RH95, построенная на базе Ferrari F8 Tributo с элементами Ferrari 488, была представлена в 2021 году и выпущена тиражом в 18 экземпляров. У спорткара 670-сильный двигатель V8 объёмом 3,9 литра. До 100 км/ч он разгоняется за три секунды, а максимальная скорость машины — 330 км/ч.

Arese RH95 Vento D’Oro Фото: Touring Superleggera

В Touring Superleggera отмечают, что дизайн Arese RH95 Vento D’Oro вдохновлён пустынными пейзажами и потому сочетает золотой оттенок со светлыми цветами. Вставки из золота можно заметить на капоте и по бокам автомобиля, а также на переднем сплиттере, боковых юбках, заднем диффузоре и даже на колёсных дисках. Стоимость автомобиля не сообщается.

Интерьер Arese RH95 Vento D’Oro Фото: Touring Superleggera

Отметим, что ранее в Koenigsegg представили гиперкар Jesko с покрытыми золотом торцевыми пластинами антикрыла, канардами и закрылками. Как и Arese RH95 Vento D’Oro, он создан в единственном экземпляре.