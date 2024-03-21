«Не буду следовать тому, что мне советуют». Алонсо — о будущем в Ф-1 и сроках решения

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо чётко обозначил, что продолжит выступать за команду и будет принимать карьерные решения самостоятельно.

«Я всегда сам принимал решения. Иногда это помогало мне, иногда причиняло боль — быть хозяином своей судьбы. Я сам выбирал, когда уходить из команды, когда присоединяться к ней, когда прекратить участвовать в Формуле-1. И теперь решение, что мне делать в следующем году, остаётся за мной. Я не буду следовать тому, что делают другие и что они советуют мне. Я сделаю это сам. Хорошо это или плохо, но я такой, какой есть. Я был молод, я выиграл первый чемпионат мира в 2005 году, тогда же и подписал контракт с «Маклареном». Мы объявили об этом за год до официального перехода к ним. Мне было 24. Так что с возрастом ничего не изменилось.

Моё решение не изменится в ближайшие несколько недель или гонок. Я не хочу ждать до лета, потому что это будет несправедливо по отношению ко мне и к команде. Но, с другой стороны, торопиться и принимать решение – тоже плохой вариант. Сейчас моя голова полностью сосредоточена на текущем сезоне. В этом сезоне всё настолько захватывающе, что если у меня в голове появляются мысли о том, что будет в следующем году, то я думаю: «Ах, сейчас неподходящее время для этого».

Когда я приму решение о смене команды, то первым офисом, куда я отправлюсь, будет офис «Астон Мартин». Они стоят в приоритете. Я благодарен им за возможность, которую они предоставили мне два года назад. И если мы придём к соглашению, значит, я продолжу участвовать в гонках. Если я не приду к соглашению с «Астон Мартин», тогда я поищу в другом месте. Но это будет вторая возможность», — приводит слова Алонсо портал Motorsport.