«Они выпускают её на трассу, и она просто работает». Хэмилтон — о машине «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уже после первых двух гонок сезона-2024 Формулы-1 считает, что догнать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена будет очень тяжело.

«У Макса после двух гонок 50 очков, а у нас – только восемь. Если просто подумать об этом логически, то можно понять, что нас хоть и ждёт очень длинный сезон, но догнать этих ребят будет очень тяжело.

Их машина… Они выпускают её на трассу, и она просто работает. Мы со своей стороны очень, очень стараемся добиться нужных характеристик и довести машину до нужного уровня. Наша цель по-прежнему заключаются в том, чтобы добиться в этом году побед или подиумов, это было бы отлично.

«Я позитивно настроен на этот уикенд. У нас были две не очень хорошие гонки, но впереди у нас долгий путь», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.