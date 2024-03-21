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«Он не сжёг мосты с «Мерседесом». Валттери Боттас — о Ферстаппене

«Он не сжёг мосты с «Мерседесом». Валттери Боттас — о Ферстаппене
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас считает, что трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен вполне может перейти в «Мерседес», за который сам финн выступал с 2017 по 2021 год, но он не понимает, зачем это нидерландскому гонщику.

«Я допускаю, что Макс окажется в «Мерседесе». В гонках Формулы-1 всегда есть соперничество и конкуренция. Я не думаю, что он с кем-то сжёг мосты, и считаю, что любая команда хотела бы заполучить его.

Но лично я не понимаю, зачем ему уходить из «Ред Булл». Очевидно, что у них самая быстрая машина в пелотоне, но я, конечно, не знаю всех деталей», — приводит слова Валттери Боттаса издание RacingNews365.

Контракт Макса Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года, но ранее появилась информация, что Макс может расторгнуть его в случае ухода из «Ред Булл» советника по автоспорту Хельмута Марко.

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