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На дорогах впервые заметили Ferrari, которая заменит 812 Superfast

На дорогах впервые заметили Ferrari, которая заменит 812 Superfast
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Во время испытаний на дорогах общего пользования замечена новая Ferrari в камуфляжной расцветке. Автомобиль, который пока носит кодовое имя F167, должен заменить в линейке Ferrari 812 Superfast. Снимки автомобиля, официальный дебют которого ожидается уже в этом году, публикует издание AutoExpress.

Ранее уже появлялись сообщения о тестах F167, однако тогда удавалось заметить лишь испытательный мул с кузовом от Ferrari Roma. Ожидается, что новинка получит 6,5-литровый двигатель V12, который в прошлом году появился на Purosangue. Официальной информации о новинке пока нет, но, по слухам, она может быть представлена уже в мае.

В общей сложности Ferrari планирует представить в этом году три новых автомобиля. Ожидается премьера нового флагмана марки — причём он, в отличие от проекта F167, не получит V12. Кроме того, недавно Ferrari запатентовала название Amalfi в честь города в провинции Салерно, и предполагается, что такое имя будет носить преемник спорткара Roma.

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