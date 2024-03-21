Ландо Норрис рассказал, из-за чего может прекратиться доминирование «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, из-за чего, по его мнению, может прекратиться доминирование «Ред Булл».

«Я думаю, для того чтобы ситуация кардинально изменилась, нам нужно дождаться 2026 года. Потенциально новый регламент может стать большой встряской для любой команды, причём фактор моторов выйдет на первый план. Сейчас почти нет разницы между двигателями, между шасси она гораздо больше.

«Ред Булл» — очень умные, умнее других во многих вопросах. Их преимущество заслуженно. Мы просто надеемся, что у них закончатся идеи.

Что касается нас, то мы добились наибольшего прогресса за последние 12 месяцев. Поэтому, если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, мы можем быть очень довольны своей работой. Но мы до сих пор недостаточно близки к «Ред Булл», чтобы бросить им вызов.

Я думаю, будут гонки, в которых Макс не выиграет. «Феррари» ближе всех, и я думаю, что в этот уикенд они снова будут ближе других к «Ред Булл», — приводит слова Норриса издание RacingNews365.