«Я сосредоточен на себе». Даниэль Риккардо ответил на критику Марко

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо ответил на критику со стороны советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, заявившего после Гран-при Саудовской Аравии, что австралийцу нужно поскорее улучшить свои результаты.

«Меня это не раздражает. Самая важная часть нашей работы — это пилотирование, но и общение [со средствами массовой информации] это тоже часть нашей работы. Когда дела идут хорошо, все говорят о тебе в позитивном ключе, а когда дела идут плохо, то их тон не так позитивен.

Я в Формуле-1, потому что верю, что способен выступать здесь, что здесь моё место. Бывает, меня спрашивают: должен ли я кому-то что-то доказать или порадовать кого-то… Я здесь ради себя самого, потому что знаю, что всё ещё могу это сделать. Я хочу, чтобы люди гордились мной, но, если кто-то что-то говорит, я и так знаю это, знаю, чего от меня ждут.

Конечно, я хочу пройти в финал квалификации и добиться результатов, на которые, как мне кажется, я способен, но с таким плотным пелотоном это сложно. В Бахрейне я не смог проехать идеальный круг, это предопределило разницу между 14-м местом и Q3. В конце первого сегмента в Саудовской Аравии девятое место отделило от 16-го менее одной десятой, так что можно легко стать героем или наоборот. Каждая десятая имеет значение, поэтому здесь я в первую очередь сосредоточен на себе», — приводит слова Даниэля Риккардо издание RacingNews365