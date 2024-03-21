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Сайнс объяснил, зачем пришёл в паддок на следующий день после операции

Сайнс объяснил, зачем пришёл в паддок на следующий день после операции
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, зачем пришёл в паддок на Гран-при Саудовской Аравии на следующий день после перенесённой хирургической операции по удалению аппендикса, из-за которой он пропустил квалификацию и гонку в Джидде.

«Не иметь возможности участвовать в гонке, особенно после такого хорошего старта сезона, видеть, насколько конкурентоспособной была наша машина в Джидде, и подсчитывать, сколько очков ты теряешь из-за операции, а также понимать, что не можешь полноценно поработать даже на симуляторе, не тренироваться в течение 14 дней, это не идеально.

Но тем не менее врачи порекомендовали мне прогуляться после операции. Я посчитал, что, вместо того чтобы просто слоняться по отелю, лучше пойти в паддок – посмотреть гонку с моими инженерами и помочь Олли и нашим инженерам всем, чем могу», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

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