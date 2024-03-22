Албон пропустит вторую практику Гран-при Австралии после серьёзной аварии в первой

Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон не сумеет принять участия во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Австралии Формулы-1. Албон попал в серьёзную аварию на первой тренировке, разбив машину в седьмом повороте. Сам гонщик не получил травм, однако его машина была серьёзно разбита с правой стороны.

«После инцидента Алекса в первой тренировке мы можем подтвердить, что он не примет участия во второй части пятничных свободных заездов. Мы продолжаем оценивать повреждения автомобиля. Алекс в инциденте не пострадал», — сообщила пресс-служба «Уильямса».

Несмотря на аварию, Албон смог показать в первой тренировке 12-й результат. Его напарник по «Уильямсу» Логан Сарджент занял 14-е место.