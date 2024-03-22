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В «Феррари» рассказали о состоянии Сайнса, вернувшегося за руль после операции

В «Феррари» рассказали о состоянии Сайнса, вернувшегося за руль после операции
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как себя чувствует основной пилот команды Карлос Сайнс, вернувшийся за руль после операции при аппендиците. Сам испанец ранее заверил, что если у него будут плохие ощущения по итогам первой пятничной тренировки Гран-при Австралии, то он сам честно это признает и откажется от выступлений в оставшейся части уикенда.

«Пока всё хорошо. Мы настроены оптимистично на уикенд. Сможет ли Карлос проехать весь уикенд? Я не доктор, но я уверен», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

В первой части пятничных свободных заездов Карлос Сайнс показал восьмой результат, но при этом уступил лучшему результату Ландо Норриса всего лишь чуть больше одной десятой секунды. Испанец проехал 23 круга.

Формула-1 2024. Этап 3, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Свободная практика 1
22 марта 2024, пятница. 04:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:18.564
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.018
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.033
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