В «Феррари» рассказали о состоянии Сайнса, вернувшегося за руль после операции

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как себя чувствует основной пилот команды Карлос Сайнс, вернувшийся за руль после операции при аппендиците. Сам испанец ранее заверил, что если у него будут плохие ощущения по итогам первой пятничной тренировки Гран-при Австралии, то он сам честно это признает и откажется от выступлений в оставшейся части уикенда.

«Пока всё хорошо. Мы настроены оптимистично на уикенд. Сможет ли Карлос проехать весь уикенд? Я не доктор, но я уверен», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

В первой части пятничных свободных заездов Карлос Сайнс показал восьмой результат, но при этом уступил лучшему результату Ландо Норриса всего лишь чуть больше одной десятой секунды. Испанец проехал 23 круга.