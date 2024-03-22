Бедрин занял четвёртое место в квалификации этапа Формулы-3 в Мельбурне

Российский гонщик Никита Бедрин показал четвёртый результат в квалификации второго этапа Формулы-3 сезона-2024, проходящего в Мельбурне. Это лучший показатель Бедрина за всю его карьеру в серии.
Поул-позишен по итогам сессии завоевал Леонардо Форнароли, который всего на 19 тысячных секунды опередил Габриэле Мини.
Формула-3. Мельбурн. Квалификация.
1. Леонардо Форнароли — 1.33,044.
2. Габриэле Мини +0,019.
3. Дино Беганович +0,300.
4. Никита Бедрин +0,345.
5. Люк Браунинг +0,391.
6. Никита Цолов +0,540.
7. Арвин Линдблад +0,672.
8. Оливер Гёте +0,723.
9. Кристиан Мэнселл +0,925.
10. Мартиниус Стенсхорн +1,051.
11. Лауренс ван Хупен +1,064.
12. Мари Бойя +1,168.