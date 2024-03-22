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Бедрин занял четвёртое место в квалификации этапа Формулы-3 в Мельбурне

Российский гонщик Никита Бедрин показал четвёртый результат в квалификации второго этапа Формулы-3 сезона-2024, проходящего в Мельбурне. Это лучший показатель Бедрина за всю его карьеру в серии.

Поул-позишен по итогам сессии завоевал Леонардо Форнароли, который всего на 19 тысячных секунды опередил Габриэле Мини.

Формула-3. Мельбурн. Квалификация.

1. Леонардо Форнароли — 1.33,044.

2. Габриэле Мини +0,019.

3. Дино Беганович +0,300.

4. Никита Бедрин +0,345.

5. Люк Браунинг +0,391.

6. Никита Цолов +0,540.

7. Арвин Линдблад +0,672.

8. Оливер Гёте +0,723.

9. Кристиан Мэнселл +0,925.

10. Мартиниус Стенсхорн +1,051.

11. Лауренс ван Хупен +1,064.

12. Мари Бойя +1,168.