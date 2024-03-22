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У «Уильямса» нет запасного шасси, команда может остаться на ГП Австралии с одной машиной

У «Уильямса» нет запасного шасси, команда может остаться на ГП Австралии с одной машиной
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Серьёзная авария пилота «Уильямса» Александера Албона на первой части пятничных свободных заездов Гран-при Австралии Формулы-1 может привести к серьёзнейшим последствиям для команды.

Британский гоночный коллектив подтвердил, что на этом этапе у команды в принципе нет запасного шасси. Соответственно, если шасси Албона слишком сильно повреждено и его невозможно восстановить к субботе, то «Уильямсу» придётся продолжить выступления на этапе на трассе «Альберт-парк» лишь одним автомобилем.

Теоретически возможен вариант, при котором британская команда отдаст Албону шасси с машины Логана Сарджента — тогда Гран-при Австралии пропустит американский гонщик, который выступал в прошлом сезоне намного слабее напарника.

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