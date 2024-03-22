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Новый сезон Igora Drive Drift Challenge стартует 11 мая

Новый сезон Igora Drive Drift Challenge стартует 11 мая
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На автодроме «Игора Драйв» с мая по сентябрь пройдут четыре этапа одного из самых зрелищных в мире состязаний российского автоспорта по дрифту Igora Drive Drift Challenge. Каждый этап – это два дня зрелищных гонок, красивых постановок, парных скольжений, скорости и адреналина, которые проверят на прочность автомобили и пилотов.

В первый день спортсмены демонстрируют технику в одиночных заездах, стараясь точно выполнить судейское задание, чтобы получить максимальный балл и не встретиться с бетонными ограждениями. Во второй день участники соревнуются в парной дуэли, где лидер по-прежнему выполняет судейское задание, а преследователь должен повторить траекторию лидера, находясь как можно ближе к нему. В азартной погоне участники догоняют друг друга, не жалея машин, влетают в бетон, теряя бамперы и фары. В награду один из участников получает заветное место в следующем заезде и овации болельщиков, которые, затаив дыхание, наблюдают баталии в нескольких метрах от трассы. При этом уникальная конструкция дрифт-трассы автодрома «Игора Драйв», называемая среди участников «бетонным Колизеем», является максимально безопасной для зрителей.

Поболеть за своих любимых спортсменов и просто посмотреть красивый дрифт приходят всей семьёй, ведь программа IDDC очень насыщенная. Гостей Igora Drive Drift Challenge ждут парад пилотов, где можно детально рассмотреть автомобили, взять автограф у гонщика и сфотографироваться со спорткаром, зажигательные танцы грид-гёрлз, услуги дрифт-такси, яркая фотозона, фуд-траки с разнообразной кухней. Каждый сможет испытать себя в качестве пилота и прочувствовать атмосферу настоящих заездов за рулём гоночного симулятора. Ещё один подарок для посетителей летнего дрифта – автовыставка уникальных экспонатов, от советской и зарубежной стоковой классики до эксклюзивных тюнинг-проектов. Юных фанатов дрифта ждёт анимация с любимым талисманом автодрома рысью Сидом.

Соревнование проходит в статусе Кубка Санкт-Петербурга по дрифту. Спортсмены участвуют на заднеприводных автомобилях, специально подготовленных для дрифта. В сезоне-2023 в IDDC приняли участие 69 пилотов из 14 регионов страны. IGORA DRIVE DRIFT CHALLENGE посетило более 10 тыс. зрителей, еще почти 5 млн просмотров собрали трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

До 14 апреля цены от 800 рублей. Купить билеты и следить за новостями Igora Drive Drift Challenge вы можете на сайте автодрома.

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