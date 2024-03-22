Пропускавший этап в Джидде Сайнс сделал заявление о квалификации и гонке в Мельбурне

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился подробностями о своём самочувствии. Предыдущий этап Формулы-1, Гран-при Саудовской Аравии, испанский гонщик пропускал из-за воспаления аппендикса. В Мельбурне Карлос принял участие в двух тренировках Гран-при Австралии, показав в них восьмой и третий результат соответственно.

«После двух тяжёлых недель я очень рад, что смог завершить обе практики. Чувствую себя достаточно комфортно. Продолжу двигаться вперёд шаг за шагом, чтобы быть уверенным, что подойду к квалификации и гонке в наилучшей форме. Машина показывает себя с хорошей стороны», — написал Сайнс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Гран-при Австралии проходит с 22 по 24 марта.