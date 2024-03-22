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«Спасти можно не так много деталей». Албон — о серьёзной аварии на тренировке

«Спасти можно не так много деталей». Албон — о серьёзной аварии на тренировке
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Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон прокомментировал серьёзную аварию на первой тренировке Гран-при Австралии. Из-за повреждений машины и отсутствия запасного шасси вероятно, что «Уильямс» продолжит участие в этапе одним болидом.

«Я просто выехал немного широко, несколько агрессивно наехал на бордюр, и он приподнял переднюю часть машины. Честно говоря, в этот момент не думал о чём-то. Просто размышлял: „Хорошо, я отпущу ногу с педали газа и позволю машине приземлиться“. Но когда она приземлилась, то днище сильно цепануло асфальт и меня бросило в стену.

Если честно, спасти можно не так много деталей. Мы сейчас всё изучаем, смотрим, какие повреждения. Очевидно, это разочаровывающий момент. Могу ли я взять шасси Логана? Не уверен, если честно», — приводит слова Албона PlanetF1.

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