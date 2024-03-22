Льюис Хэмилтон отреагировал на 18-й результат во второй тренировке ГП Австралии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», прокомментировал своё выступление во второй тренировке Гран-при Австралии. По её итогам он был 18-м. В первой свободной практике Льюис показал девятый результат.

«Очевидно, сейчас я чувствую себя неважно. Это одна из худших сессий, которые у меня были за долгое время. В первой тренировке я чувствовал себя хорошо. Ко второй практике мы внесли несколько серьёзных изменений. И это далось непросто. После этой сессии я чувствую себя наименее уверенным, чем когда-либо, выступая на этой машине.

Но есть и положительные моменты благодаря первой свободной тренировке», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Завтра, 23 марта, состоится третья свободная практика и квалификация.