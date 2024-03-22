Ферстаппен отреагировал на потерю времени и длинной серии кругов на тренировке

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии Формулы-1. Голландец пропустил начало второй сессии из-за необходимости ремонта болида.

«Пятница получилась немного беспорядочной из-за случившегося на первой практике. У нас были некоторые повреждения днища и шасси, и ремонт занял чуть больше времени, из-за чего мне пришлось догонять. Команда проделала отличную работу, но мы всё же потеряли часть времени во второй тренировке. Я бы хотел проехать чуть больше кругов, и мне не удалось проехать длинные серии, но я думаю, что те круги, что мы проехали, были хорошими. Думаю, мы знаем, на чём должны сконцентрироваться, нужно поработать над рядом вещей. Но мы с нетерпением ждём субботы», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».