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Восстановить шасси Албона на трассе невозможно, у «Уильямса» осталась одна машина — AMuS

Восстановить шасси Албона на трассе невозможно, у «Уильямса» осталась одна машина — AMuS
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Механики британской команды Формулы-1 «Уильямс» не смогут отремонтировать на трассе шасси, повреждённое Александером Албоном во время аварии на первой пятничной тренировке Гран-при Австралии. Восстановить шасси в «походных» условиях на трассе не представляется возможным, так что в субботу шасси отправят самолётом на базу в Гроув для ремонта перед последующими Гран-при, сообщает Auto Motor uns Sport.

Учитывая, что запасного шасси у «Уильямса» нет, команда продолжит выступление на Гран-при Австралии только одной машиной. На данный момент ещё окончательно не решено, продолжит ли выступления Логан Сарджент или его шасси отдадут более опытному Албону. При этом в боксах «Уильямса» единственное оставшееся шасси стоит на стороне Албона.

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