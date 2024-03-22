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Марко: во время симуляции квалификации «Феррари» использовала полную мощность. Мы — нет

Марко: во время симуляции квалификации «Феррари» использовала полную мощность. Мы — нет
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии Формулы-1, отметив сильный темп «Феррари» в гоночном режиме и тот факт, что «Ред Булл» пока не подобрал оптимальные настройки машины.

«Нам нужно внести улучшения. Машина неплоха, но Леклер поставил темп, для которого требуется работа над настройками. В целом можно сказать, что пелотон становится плотнее.

Думаю, во время симуляции квалификации «Феррари» использовала полную мощность двигателя. Мы — нет. Поэтому я не считаю отставание в три десятые критичным. Но его длинные серии были очень впечатляющими. Наши настройки пока ещё не вполне правильные», — приводит слова Марко Motorsport со ссылкой на его интервью немецкому Sky.

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