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Гонщик Формулы-3 отправил соперника в стену после блокировки

Гонщик Формулы-3 отправил соперника в стену после блокировки
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Болгарский пилот Формулы-3 Никола Цолов спровоцировал аварию в тренировке этапа чемпионата в Австралии, из-за чего потеряет три позиции в спринтерской гонке, которая состоится завтра, 23 марта.

Никола был на быстром круге, когда впереди него оказался ирландец Алекс Данн. Когда Цолов поравнялся с соперником и резко свернул вправо, оба гонщика столкнулись. В результате ирландец врезался в стену. Практика была остановлена красными флагами. Как сообщает RaceFans, на болиде Данна сломались подвеска и переднее крыло.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

После разговора с гонщиками стюарды заявили, что Данн не заметил приближения Цолова. Ему сделали замечание за блокировку болгарина. Что касается Николы, то судьи посчитали, что он не действовал намеренно. Помимо потери трёх мест, ему выписали штраф в виде двух штрафных баллов.

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